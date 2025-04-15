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15:07, 15 апреля 2025Силовые структуры

Российский подросток рассказал на видео о заставивших его совершить поджог мошенниках

МВД показало видео с подростком, совершившим поджог в Выборге из-за мошенников
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Российский подросток после знакомства в сети с девочкой совершил поджог на железной дороге

Задержанный полицией 14-летний житель Выборга на допросе рассказал, что телефонные мошенники угрозами заставили его совершить поджог на железной дороге. Оперативное видео с подростком предоставили «Ленте.ру» в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

На кадрах юноша говорит, что познакомился в интернете с девочкой и выслал по ее просьбе данные о своем местонахождении. После этого с ним в мессенджере связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и стал угрожать уголовным делом за отправку геолокации. Испугавшись, подросток по указанию незнакомца поджег шкаф электрообогрева стрелочного перевода на железнодорожном перегоне Выборг — Пригородная. Он принес извинения и раскаялся в содеянном.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Теракт»).

По похожей схеме неизвестные заставили 13-летнего подростка совершить поджог в торговом центре (ТЦ) «Элизиум» в Нахабино Московской области. По его словам, он познакомился в сети с девочкой, которая попросила у него геолокацию, чтобы выбрать удобное место для встречи. После отправки данных с подростком связались якобы сотрудники ФСБ и, пригрозив обвинением в госизмене, убедили поджечь ТЦ.

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