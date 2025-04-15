Российский врач раскрыла последствия полета в космос для женщин с ботоксом

Косметолог Радина: После полета в космос лицо женщины с ботоксом отечет

Российский врач-дерматолог и косметолог Кристина Радина раскрыла последствия полета в космос для женщин с ботоксом. Соответствующий комментарий публикует Life.ru.

По словам эксперта, внешний вид может измениться в зависимости от препаратов, которые вводила звезда. Она пояснила, что в космосе происходит мышечная атрофия, вследствие которой возникает отек. «Очень сильно отекают верхние конечности и лицо. А гиалуроновая кислота имеет свойство притягивать жидкость. То есть лица могут быть такими раздутыми, еще более отекшими», — заявила доктор.

Кроме того, лицо может стать дряблым, поскольку тонус мышц, которые подвергались ботоксу, снижен. Помимо этого, врач подчеркнула, что в невесомости усиливается мышечная слабость, что приводит к уставшему внешнем виду.

В то же время косметолог заверила, что такие процедуры как мезотерапия или биоревитализация не пострадают от космического полета. Однако она уточнила, что припухлость на лице также может присутствовать.

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