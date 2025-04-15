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13:16, 15 апреля 2025Наука и техника

Для S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет масштабное обновление

S.T.A.L.K.E.R. 2 получит крупное обновление с умными противниками
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: игра «S.T.A.L.K.E.R. 2» 

Видеоигра S.T.A.L.K.E.R. 2 от студии GSC Game World получит крупное обновление. Об этом сообщается на странице игры в Steam.

Украинские разработчики признали, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 было слишком много ошибок и багов, и поэтому в первом квартале специалисты занимались устранением неполадок. По их словам, во втором квартале тайтл получит масштабное обновление: «S.T.A.L.K.E.R. 2 станет игрой, которую мы себе представляли, — и которую вы заслуживаете».

Так, геймдизайнеры продолжат улучшать систему симуляции игрового мира A-Life, которая управляет действиями неигровых персонажей (NPC). В рамках улучшения враждебные к игроку NPC будут применять в бою фланговые атаки и использовать укрытия. Также устранят баг с бесконечными боеприпасами, из-за которого неприятель мог «завалить» игрока гранатами.

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Разработчики GSC Game World пообещали сделать мутантов более умными — так, они будут более естественно реагировать на угрозы. Кроме того, с трупов мутантов можно будет собирать полезные предметы, как это было устроено в предыдущих частях S.T.A.L.K.E.R. Кроме того, создатели игры пообещали добавить в течение второго квартал года два новых вида оружия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 — игра в жанре шутера от первого лица с открытым миром, вышедшая в ноябре 2024 года. На старте в игре, выпуск которой неоднократно откладывали, обнаружили множество ошибок.

В феврале представители сервиса CDEK Shopping рассказали, что пятая часть россиян назвала своим любимым жанром в видеоиграх экшен. Любимой игрой выбрали Minecraft, за которую отдали голоса 21,1 процента респондентов.

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