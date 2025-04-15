Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:34, 15 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о назначении нового главы Сумской военной администрации после удара ВС РФ

Нардеп Гончаренко: Новым главой Сумской ОВА стал начальник полиции Григоров
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Новым главой Сумской областной военной администрации (ОВА) стал начальник полиции подконтрольной Киеву части Луганской народной республики (ЛНР) Олег Григоров. Об этом сообщил нардеп Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

По информации СМИ Украины, Григоров Олег Алексеевич ранее являлся заместителем начальника Главного управления национальной полиции Сумской области. После этого он занял должность ту же должность, но уже в подконтрольной Киеву части ЛНР.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимира Артюха. Причины его отставки не называются. Однако ранее чиновник фактически подтвердил, что ракетный удар 13 апреля в Сумах был нанесен по месту награждения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ракетная атака по конгресс-центру Сумского госуниверситета произошла 13 апреля. По информации депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, удар был нанесен по скоплению бойцов ВСУ на мероприятии, где им вручались госнаграды.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский уволил главу Сумской военной администрации

    Джиджи Хадид призналась в ношении парика

    Инвесторы разочаровались в крупнейшей экономике Европы

    «Постараемся использовать эту ситуацию». В Киргизии довольны скандалом с Россией из-за рейда в бане для мигрантов

    В России обновят вооружение БМД-4М

    Стало известно о грозящем расправившейся с отцом дочери-подростку сроке в колонии

    От Мизулиной потребовали отчитаться о трате 200 миллионов рублей из бюджета России

    Массированную атаку ВСУ по многоэтажкам в Курске связали с местью Киева

    Звезда «Аноры» ответил на вопрос об эмиграции из России

    В хоккейном ЦСКА сделали заявление о будущем главного тренера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше