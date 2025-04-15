Нардеп Гончаренко: Новым главой Сумской ОВА стал начальник полиции Григоров

Новым главой Сумской областной военной администрации (ОВА) стал начальник полиции подконтрольной Киеву части Луганской народной республики (ЛНР) Олег Григоров. Об этом сообщил нардеп Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

По информации СМИ Украины, Григоров Олег Алексеевич ранее являлся заместителем начальника Главного управления национальной полиции Сумской области. После этого он занял должность ту же должность, но уже в подконтрольной Киеву части ЛНР.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимира Артюха. Причины его отставки не называются. Однако ранее чиновник фактически подтвердил, что ракетный удар 13 апреля в Сумах был нанесен по месту награждения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ракетная атака по конгресс-центру Сумского госуниверситета произошла 13 апреля. По информации депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, удар был нанесен по скоплению бойцов ВСУ на мероприятии, где им вручались госнаграды.