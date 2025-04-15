Зеленский уволил главу Сумской военной администрации

Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации Артюха

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимира Артюха. Об этом сообщает в Telegram издание «Общественное».

Причины отставки чиновника не называются, однако ранее Артюх фактически подтвердил, что ракетный удар 13 апреля в Сумах был нанесен по месту награждения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он заявил, что был приглашен на церемонию, но мероприятие было не его идеей.

Артюх занимал должность главы ОВА с 12 апреля 2023 года. На его пост назначили генерал-майора полиции Олега Григорова.

О ракетной атаке по конгресс-центру Сумского госуниверситета стало известно 13 апреля. Как сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, удар пришелся по скоплению бойцов ВСУ на мероприятии, где им вручались награды.