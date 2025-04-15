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18:39, 15 апреля 2025Путешествия

Турист отправился на мальчишник в Испанию и не выжил после бурной ночи

Daily Mail: Турист не выжил после бурной ночи во время мальчишника в Бенидорме
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: dailymail.co.uk

Британский турист отправился на мальчишник в Испанию и не выжил во время бурной ночи. Об этом сообщило издание Daily Mail.

29-летний Оливер Холройд отдыхал в баре на курорте Бенидорм вместе с отцом и друзьями 22 марта. Внезапно он потерял сознание и упал с высокого стула. Очевидцы и медики пытались реанимировать его более часа, но в конечном итоге он лишился жизни на месте происшествия.

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Отмечается, что в мае Холройд должен был жениться на своей девушке Пейдж Уайтли. При этом у британца остался маленький сын.

«Это не первый раз, когда я сталкиваюсь с чем-то подобным. Когда люди приходят сюда, они обо всем забывают, много пьют, принимают много веществ и могут увлечься, им нужно стараться избегать этого», — рассказал аргентинец Гастон, который работает в Бенидорме с 16 лет.

Ранее другой турист из США провел бурную ночь в Таиланде и не выжил. Он вернулся в отель пьяным и почувствовал себя плохо.

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