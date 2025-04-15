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20:59, 15 апреля 2025Бывший СССР

В Киеве допустили целенаправленную утечку информации перед ударом России по Сумам

Нардеп Вениславский: Удар России по Сумам мог быть следствием утечки информации
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Ракетный удар Вооруженных сил (ВС) России по Сумам 13 апреля мог быть следствием целенаправленной утечки информации. Об этом заявил член комитета Рады по вопросам обороны Федор Вениславский, передает Telegram-канал «Политика Страны».

По словам нардепа, данную ситуацию рассмотрят парламентарии. Вениславский уточнил, что 16 апреля комитет Рады по вопросам нацбезопасности будет разбираться, проходило ли в Сумах собрание украинских военных для их награждения в момент атаки.

13 апреля депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что в Сумах был нанесен удар по скоплению украинских военных. Она также отметила, что в предыдущих аналогичных ситуациях никто из командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) не подвергся наказанию.

На следующий день ситуацию прокомментировали в Минобороны России. В оборонном ведомстве сообщили, что российские войска нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» ВСУ.

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