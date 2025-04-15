В Киеве допустили целенаправленную утечку информации перед ударом России по Сумам

Ракетный удар Вооруженных сил (ВС) России по Сумам 13 апреля мог быть следствием целенаправленной утечки информации. Об этом заявил член комитета Рады по вопросам обороны Федор Вениславский, передает Telegram-канал «Политика Страны».
По словам нардепа, данную ситуацию рассмотрят парламентарии. Вениславский уточнил, что 16 апреля комитет Рады по вопросам нацбезопасности будет разбираться, проходило ли в Сумах собрание украинских военных для их награждения в момент атаки.
13 апреля депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что в Сумах был нанесен удар по скоплению украинских военных. Она также отметила, что в предыдущих аналогичных ситуациях никто из командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) не подвергся наказанию.
На следующий день ситуацию прокомментировали в Минобороны России. В оборонном ведомстве сообщили, что российские войска нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» ВСУ.