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13:16, 15 апреля 2025Россия

В Кремле высказались о гостях парада Победы в Москве

Песков: На парад Победы прибудут более 20 глав государств и правительств
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На парад на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прибудут, как ожидается, более 20 руководителей государств и правительств. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«День этот архиважен. Мы будем рады видеть всех: сейчас уже можно сказать, что мы ожидаем более 20 глав государств и правительств, которые будут вместе с президентом [Владимиром] Путиным отмечать этот праздник», — сказал Песков.

По его словам, Москва будет рада видеть на Красной площади всех, кто готов отмечать этот грандиозный праздник. Он особенно важен сейчас, так как в Европе, где получил свое развитие нацизм, нет единодушного желания его незамедлительно искоренить, указал пресс-секретарь президента.

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве состоится 9 мая, по Красной площади в том числе пройдет расчет героев СВО. В Москву на парад прибудут президент Таджикистана Эмомали Рахмон, белорусский лидер Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Посетить российскую столицу выразил желание председатель КНР Си Цзиньпин, а также президент Сербии Александр Вучич.

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