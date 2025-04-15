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09:20, 15 апреля 2025Силовые структуры

В отношении удерживающих россиян в рабстве для работы на свалках возбудили новое дело

В Кузбассе в отношении удерживающих 9 человек в рабстве возбудили новое дело
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Кузбассе в отношении троих жителей Новокузнецка, которые годами незаконно удерживали девять человек и использовали их как рабов для работы на свалках, возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление Следственного комитета (СК) России по Кемеровской области.

В их отношении выявлены новые эпизоды противоправной деятельности. В зависимости от роли каждого они обвиняются по части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание») и по части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»). Все материалы соединены с ранее возбужденным уголовным делом по статьям 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы») и 127.2 УК РФ («Использование рабского труда»).

По данным следствия, предварительно установлено, что они похитили троих человек. Отмечается, что один из злоумышленников систематически применял физическую силу в отношении похищенного.

Ранее сообщалось, что фигурантам дела от 24 до 48 лет. С 2012 по 2025 год они незаконно удерживали в подвале гаража не менее девяти человек без постоянного места жительства. Одной из узниц удалось сбежать и рассказать обо всем знакомым. После этого сотрудники силовых структур прибыли в помещение и нашли там еще восемь человек — пятерых мужчин и трех женщин в возрасте от 33 до 49 лет.

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