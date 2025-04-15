В России приговорили к 5,5 года колонии сотрудничавших с ФБК журналистов

В Москве осудили журналистов, сотрудничавших с запрещенным ФБК

В Москве осудили журналистов, сотрудничавших с «Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд приговорил журналистов издания Sota Vision (издание Sota.Vision включено в реестр иноагентов; организация SOTA media признана нежелательной организацией) Артема Кригера и Антонину Фаворскую (настоящая фамилия — Кравцова), продюсера агентства «Рейтер» Константина Габова и работавшего с Associated Press видеожурналиста Сергея Карелина к 5,5 года колонии.

Обвинение просило для всех сотрудничавших с экстремистской организацией наказания в виде 5 лет и 11 месяцев лишения свободы.

Ранее сообщалось, что гособвинение потребовало назначить сроки сотрудничавшим с запрещенным ФБК журналистам.