Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:59, 15 апреля 2025Силовые структуры

В России приговорили к 5,5 года колонии сотрудничавших с ФБК журналистов

В Москве осудили журналистов, сотрудничавших с запрещенным ФБК
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: lya Moskovets / URA.ru / Globallookpress.com

В Москве осудили журналистов, сотрудничавших с «Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд приговорил журналистов издания Sota Vision (издание Sota.Vision включено в реестр иноагентов; организация SOTA media признана нежелательной организацией) Артема Кригера и Антонину Фаворскую (настоящая фамилия — Кравцова), продюсера агентства «Рейтер» Константина Габова и работавшего с Associated Press видеожурналиста Сергея Карелина к 5,5 года колонии.

Обвинение просило для всех сотрудничавших с экстремистской организацией наказания в виде 5 лет и 11 месяцев лишения свободы.

Ранее сообщалось, что гособвинение потребовало назначить сроки сотрудничавшим с запрещенным ФБК журналистам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные перехватили переговоры бойцов ВСУ, заблокированных в монастыре под Курском. Что им удалось узнать?

    В Крыму сработала система ПВО

    Беспилотники ВСУ атаковали жилые дома и предприятия российского региона

    В Польше белорус устроил серию ДТП и побежал голым по дороге

    МИД Швеции вызвал посла России

    Hermes стал самым дорогим люксовым брендом в мире

    Курьера мошенников приговорили к четырем годам за обман народной артистки России

    Обнаружен простой способ защитить кишечник от опасных инфекций

    Российский врач раскрыла последствия полета в космос для женщин с ботоксом

    Невеста миллиардера Джеффа Безоса пошутила о нежелании жениться перед полетом в космос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости