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14:53, 15 апреля 2025Бывший СССР

В России прокомментировали спор между Лавровым и Токаевым

Политолог Пинчук: Для Токаева территориальная целостность является больной темой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Доктор политических наук, первый министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пинчук прокомментировал спор между главой МИД России Сергеем Лавровым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о территориальной целостности. В беседе с «Царьградом» он указал, что для казахстанского лидера этот вопрос является больной темой.

Политолог пояснил, что Астана опасается сепаратистских настроений в северных регионах страны, которые были исконно русскими казачьими территориями и вошли в состав Казахстана только из-за СССР.

«Это такие нервные реакции, опосредованное признание того, что со своими территориями что-то не так», — предположил Пинчук.

В свою очередь, депутат Госдумы Алексей Чепа указал, что несогласие Лаврова с Токаевым не является проблематичным. Он также обратил внимание на важность права народа на самоопределение.

Ранее министр иностранных дел РФ прокомментировал заявление президента Казахстана о том, что, если руководствоваться исключительно идеей о праве наций на самоопределение, в мире вспыхнет множество региональных конфликтов. Он не согласился со словами казахстанского лидера, отметив, что Токаев учитывает лишь право государств на территориальную целостность. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что о праве народов на самоопределение также говорит устав ООН.

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