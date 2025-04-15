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13:57, 15 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о несогласии Лаврова с Токаевым по территориальной целостности

Депутат Чепа: Несогласие Лаврова с Токаевым не является проблематичным
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Спор главы российского МИД Сергея Лаврова с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о территориальной целостности не является проблематичным, предположил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также указал на важность права народа на самоопределение.

«В рамках дискуссии Лавров уточнил, что, если рассматривать пример Крыма в 2014 году, то важно руководствоваться не только правом государств на территориальную целостность, но и правом нации на самоопределение. Потому что, когда на Украине произошел государственный переворот, народ Крыма практически единогласно выразил свое мнение об отделении от страны», — напомнил политик.

Он подчеркнул исключительную важность волеизъявления граждан, проживающих на той или иной территории. По мнению Чепы, жители отдельных регионов имеют право на выражение своего мнения.

«Мы также видим, что произошло на территории Донбасса, Запорожья, Херсона. Так что есть понимание того, что декларировано ООН, но есть и волеизъявление граждан. И, если проводимая где-то политика не устраивает проживающих на территории людей, они имеют право выражать свое мнение», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что Лавров не согласился со словами Токаева о праве государств на территориальную целостность. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

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