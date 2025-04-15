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09:12, 15 апреля 2025Бывший СССР

Лавров не согласился с президентом Казахстана из-за слов о территориальной целостности

Лавров не согласился со словами Токаева о праве на территориальную целостность
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров не согласился со словами президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о праве государств на территориальную целостность. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

Так он прокомментировал заявление казахского лидера о том, что если руководствоваться исключительно идеей о праве наций на самоопределение, в мире вспыхнет множество региональных конфликтов. Министр подчеркнул, что Токаев учитывает лишь право государств на территориальную целостность.

«Помню это выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Я с ним не согласен. Мы потом объяснили нашим казахстанским друзьям нашу позицию. Для него существует только право на территориальную целостность. Я повторил ему, что если Казахстан является членом ООН, то они должны уважать Устав Организации во всей его полноте», — сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что о праве народов на самоопределение также говорит устав ООН. Он также подчеркнул, что право на территориальную целостность уважается у тех стран, чьи правительства представляют весь народ, живущий на данной территории.

Ранее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев запланировал визит в Россию осенью 2025 года. Как рассказал министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу, Астана ведет серьезную работу по подготовке и проведению госвизита Токаева в Москву.

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