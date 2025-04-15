В США рассказали о бессмысленности окололунной станции Gateway

ArsTechnica: С появлением Starship окололунная станция Gateway не имеет смысла

С появлением многоразовых кораблей SpaceX Starship и Blue Origin Blue Moon окололунная орбитальная станция Gateway не имеет смысла. Об этом рассказывает обозреватель американского издания ArsTechnica Стивен Кларк.

Автор напоминает, что чиновники НАСА оправдывали создание Gateway в качестве форпоста на пути с Земли на лунную поверхность и обратно. Так, в районе южного полюса Луны могут находиться запасы водяного льда, а создание Gateway позволит американской стороне получить уникальный опыт в освоении дальнего космоса и отработать ряд новых технологий.

«Многие из перечисленных выше целей больше не имеют смысла, или их можно было бы достичь другими способами. Теперь НАСА будет использовать гораздо более объемный лунный посадочный корабль с собственной двигательной системой — Starship от SpaceX, чем инженеры предполагали, когда начиналась работа над Gateway», — говорится в публикации.

В феврале издание SpaceNews сообщило, что в 2025 году модуль Blue Moon версии Mark 1 должен совершить мягкую посадку на поверхность Луны, пообещал гендиректор компании Blue Origin Дэйв Лимп.

В том же месяце портал рассказал, что американские компании Blue Origin и SpaceX добились значительного прогресса в создании пилотируемых лунных посадочных модулей.