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13:57, 14 февраля 2025Наука и техника

Blue Origin пообещала «попасть на Луну» в 2025 году

Глава Blue Origin Лимп: Модуль Blue Moon совершит посадку на Луну в 2025 году
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

В 2025 году модуль Blue Moon версии Mark 1 должен совершить мягкую посадку на поверхность Луны, пообещал гендиректор компании Blue Origin Дэйв Лимп. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Лимп допустил, что в ходе одного из ближайших стартов тяжелой ракеты New Glenn будет запущен модуль Blue Moon версии Mark 1, разрабатываемый Blue Origin в рамках контракта Human Landing System (HLS) с НАСА. «Я по-прежнему уверен, что мы сможем попасть на Луну в этом году», — сказал глава компании.

По его словам, трехтонный модуль Blue Moon станет крупнейшим аппаратом, когда-либо совершавшим посадку на Луну.

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Лимп заметил, что конструкция многоразового модуля Blue Moon позволяет создать на его основе аппарат, который будет способен совершать посадки на Марс.

Ранее издание сообщило, что американские компании Blue Origin и SpaceX добились значительного прогресса в создании пилотируемых лунных посадочных модулей.

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