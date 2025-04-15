Военблогер призвал украинцев перестать быть живым щитом для ВСУ

Военблогер Подоляка призвал украинцев перестать быть живым щитом для ВСУ

Украинцев, проживающих в Сумах, призвали перестать быть «живым щитом» для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выехать из города. Призыв опубликовал в своем Telegram-канале военблогер Юрий Подоляка.

«Призываю всех, у кого есть такая возможность, перестать быть живым щитом для ВСУ и выехать», — высказался он.

Подоляка пояснил, что Сумы — прифронтовой город. Вооруженные силы России (ВС РФ) ведут наступление на белгородском направлении, поэтому в этом населенном пункте оставаться рискованно. Подоляка также подметил халатное отношение властей Украины к безопасности граждан.

13 апреля стало известно об ударах ВС РФ по Сумам. По словам депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, удар пришелся по скоплению бойцов ВСУ во время вручения им наград. В результате атаки был ликвидирован командир 27-й артиллерийской бригады ВСУ полковник Юрий Юла.