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17:44, 15 апреля 2025Мир

ВОЗ провела учения по готовности к новой пандемии

ВОЗ в ходе учений протестировала страны на готовность к новой пандемии
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
СюжетВспышка оспы обезьян:

Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела учения, в ходе которых протестировала готовность 15 стран к новой пандемии. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«В ходе двухдневного эксперимента была смоделирована вспышка вымышленного вируса, распространившегося по всему миру», — говорится в сообщении.

Вымышленный вирус получил название «оспа мамонтов», поскольку, согласно сценарию учений, его вспышка произошла после обнаружения учеными останков шерстистого мамонта в Арктике. Отмечается, что по своей задумке вирус схож с существующей «оспой обезьян», вспышки которой в 2023-2024 годах фиксировались в нескольких странах Африки.

В сценарий учений также закладывались условия, при которых больницы в течение нескольких недель были переполнены, а системы здравоохранения разных стран с трудом справлялись с ситуацией. Одни страны при этом вводили строгий карантин, в то время как другие избирали стратегию «открытых границ с минимальными ограничениями».

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о неизбежности новой пандемии.

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