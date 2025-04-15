ВОЗ провела учения по готовности к новой пандемии

ВОЗ в ходе учений протестировала страны на готовность к новой пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела учения, в ходе которых протестировала готовность 15 стран к новой пандемии. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«В ходе двухдневного эксперимента была смоделирована вспышка вымышленного вируса, распространившегося по всему миру», — говорится в сообщении.

Вымышленный вирус получил название «оспа мамонтов», поскольку, согласно сценарию учений, его вспышка произошла после обнаружения учеными останков шерстистого мамонта в Арктике. Отмечается, что по своей задумке вирус схож с существующей «оспой обезьян», вспышки которой в 2023-2024 годах фиксировались в нескольких странах Африки.

В сценарий учений также закладывались условия, при которых больницы в течение нескольких недель были переполнены, а системы здравоохранения разных стран с трудом справлялись с ситуацией. Одни страны при этом вводили строгий карантин, в то время как другие избирали стратегию «открытых границ с минимальными ограничениями».

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о неизбежности новой пандемии.