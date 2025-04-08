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00:15, 8 апреля 2025Мир

Глава ВОЗ заявил о неизбежности новой пандемии

Глава ВОЗ Гебрейесус выразил уверенность в неизбежности новой пандемии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Тедрос Аданом Гебрейесус

Тедрос Аданом Гебрейесус. Фото: Laurent Cipriani / Pool / Reuters

Новая пандемия рано или поздно неизбежно случится, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом пишет ТАСС.

Он напомнил о тяжелых последствиях вспышки COVID-19 и уточнил, что от коронавируса по официальным данным погибло около 7 миллионов человек.

«Но мы оцениваем истинное число в 20 миллионов. И в дополнение к человеческим потерям пандемия уничтожила более 10 триллионов долларов в мировой экономике», — указал глава ВОЗ.

Следующая пандемия — это «не теоретический риск», а «эпидемиологическая определенность», выразил уверенность он. «Это произойдет, и в любом случае мы должны быть готовы», — призвал глава ВОЗ.

Ранее Гебрейесус заявил, что государствам следует ускорить работу над соглашением о предотвращении пандемий, поскольку «уже завтра» в мире может разразиться новая пандемия опасной болезни.

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