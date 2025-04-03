В ВОЗ предупредили о рисках начала новой пандемии «уже завтра»

Гендиректор ВОЗ Гебрейесус предупредил о рисках начала новой пандемии уже завтра

Государствам следует ускорить работу над соглашением о предотвращении пандемий, поскольку «уже завтра» в мире может разразиться новая пандемия опасной болезни. Об этом предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Она [новая пандемия] может произойти через 20 лет или больше, или она может произойти завтра. Мы должны быть готовы», — заявил он.

Глава ВОЗ добавил, что на фоне этого мировое сообщество нуждается в «участии и лидерстве, чтобы довести работу над соглашением ВОЗ о предотвращении пандемий до финишной черты». Гебрейесус также выступил с призывом к скоординированным усилиям и общему подходу к актуальным угрозам.

Ранее стало известно, что ВОЗ задумалась о сокращении масштабов своей работы и числа сотрудников. Отмечается, что такие меры рассматриваются из-за проблем с финансированием на фоне выхода из организации США, которые являются крупнейшим спонсором.