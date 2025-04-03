Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:21, 3 апреля 2025Мир

В ВОЗ предупредили о рисках начала новой пандемии «уже завтра»

Гендиректор ВОЗ Гебрейесус предупредил о рисках начала новой пандемии уже завтра
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Laurent Cipriani / Pool / Reuters

Государствам следует ускорить работу над соглашением о предотвращении пандемий, поскольку «уже завтра» в мире может разразиться новая пандемия опасной болезни. Об этом предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Она [новая пандемия] может произойти через 20 лет или больше, или она может произойти завтра. Мы должны быть готовы», — заявил он.

Глава ВОЗ добавил, что на фоне этого мировое сообщество нуждается в «участии и лидерстве, чтобы довести работу над соглашением ВОЗ о предотвращении пандемий до финишной черты». Гебрейесус также выступил с призывом к скоординированным усилиям и общему подходу к актуальным угрозам.

Ранее стало известно, что ВОЗ задумалась о сокращении масштабов своей работы и числа сотрудников. Отмечается, что такие меры рассматриваются из-за проблем с финансированием на фоне выхода из организации США, которые являются крупнейшим спонсором.

    Обсудить
    Последние новости

    России не оказалось в списке таможенных пошлин США для разных стран

    Женщина расправилась с полуторагодовалым сыном и 55 лет оставалась на свободе

    В ВОЗ предупредили о рисках начала новой пандемии «уже завтра»

    Спикер Рады объяснил отказ Порошенко в выезде в США

    Евросоюз уличили в продвижении новой антироссийской истерии

    Генсек НАТО сделал признание о России

    В США сообщили о встрече главы РФПИ со спецпосланником Трампа

    В США рассказали о дилемме Украины

    Трамп ввел режим ЧП в США

    Задержание изнасиловавшей 15-летнего школьника учительницы попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше