Заложница чеченского «террориста номер один» арестована в Москве после драки из-за никаба

Избитой в конфликте из-за никаба в Москве оказалась заложница Басаева

Участницей драки из-за никаба в метро Москвы оказалась бывший фотокорреспондент Наталья Медведева, которая была в числе добровольных заложников во время теракта в Буденновске, осуществленного в июне 1995 года боевиками под руководством бывшего чеченского «террориста номер один» Шамиля Басаева. Об этом пишет msk1.ru в Telegram.

Ранее по сети распространилось видео, снятое в поезде «Красная стрела» в метро Москвы. На кадрах видно, как пенсионерка пытается сорвать никаб с другой пассажирки. Параллельно с этим спутник девушки наносит пожилой россиянке удар кулаком по голове и с криком стаскивает ее за волосы в проход вагона.

Как рассказала изданию 61-летняя женщина, после пережитого теракта ее пугают люди в мусульманской одежде в общественных местах. По словам россиянки, после драки она просидела семь дней в спецприемнике. Мужчину, ударившего пенсионерку и сломавшего ей планшет, также арестовали на 13 суток. «Он схватил меня за волосы, на пол бросил, стал избивать руками и ногами», — поделилась Медведева.

Она добавила, что подавала апелляцию на решение суда, однако ее не утвердили. Теперь пожилая женщина намерена обращаться в вышестоящие инстанции. Медведева возмутилась, что съемку другого человека на видео сочли хулиганством, пишет издание.

Теракт, в котором Медведева была заложницей, произошел в июне 1995 года, когда Шамиль Басаев и две сотни его боевиков напали на город Буденновск Ставропольского края, захватив местную больницу и взяв в плен около 2000 человек, в том числе беременных женщин и только родившихся детей. Преступники требовали вывести из Чечни федеральные войска и признать независимость Ичкерии. Жертвами нападения стали почти 130 человек.