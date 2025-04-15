Жителей Сум призвали сносить преступную власть на Украине

Полковник в отставке Матвийчук: Жителям Сум нужно снести преступную власть

Жителям Сум нужно снести преступную власть на Украине, после этого у них «все будет нормально». Об этом заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук, его заявление передает «Царьград».

«Жители Сум должны осознавать, что до лета 2024 года их никто не трогал, к ним никто не бил, они жили там, как у Бога за пазухой. С началом Курской операции, когда они превратились в логистический хаб, с ними начались различные беды в виде прилетов, в виде бомбежек и тому подобного. Пускай сносят преступную власть, у них будет все нормально», — заявил Матвийчук.

Комментируя данные об ударе по Сумам, Матвийчук заявил, что в этот день мэр Сум решил вручить правительственные награды отличившимся офицерам и солдатам 117-й бригады территориальной обороны. Для вручения нужно было построить личный состав, украинских военных построили. «Была разработана разведывательная огневая операция, в результате которой был нанесен ракетный удар и было уничтожено достаточное количество личного состава ВСУ, в том числе и офицеры, и наемники, которые присутствовали на этом торжестве», — рассказал Матвийчук.

Ранее военблогер Юрий Подоляка призвал украинцев, проживающих в Сумах, перестать быть «живым щитом» для Вооруженных сил Украины и выехать из города. Подоляка также подметил халатное отношение властей Украины к безопасности граждан.

13 апреля стало известно об ударах ВС РФ по Сумам. По словам депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, удар пришелся по скоплению бойцов ВСУ во время вручения им наград.