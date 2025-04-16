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20:44, 16 апреля 2025Ценности

Анна Семенович снялась с обнаженной грудью

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович снялась в откровенном виде. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 2,1 миллиона подписчиков.

Исполнительница предстала на размещенном кадре, лежа в ванной. Она продемонстрировала на камеру обнаженную грудь, которую прикрыла рукой.

Фото: @ann_semenovich

В то же время знаменитость уложила волосы в пучок и нанесла на лицо маску белого цвета. Также она надела на руку сплетенный из разноцветных нитей браслет.

Ранее в апреле Анна Семенович показала лицо без макияжа во время болезни.

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