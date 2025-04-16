Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:55, 16 апреля 2025Экономика

Банк России предупредил о повышении ключевой ставки

ЦБ: Ключевая ставка может вырасти из-за ситуации с инфляцией
Кирилл Луцюк

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Для того чтобы инфляция в России вышла на целевой уровень в четыре процента, потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики. Об этом предупредил Центральный банк (ЦБ).

Регулятор заверил, что продолжит анализировать скорость и устойчивость уменьшения инфляции, а также инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижения поставленной цели, то ЦБ рассмотрит вопрос об очередном увеличении ключевой ставки.

По данным Банка России, в марте максимально замедлился рост цен на непродовольственные товары. Однако продовольственные товары и услуги, как и прежде, дорожают высокими темпами.

ЦБ подчеркнул, что в 2025 году инфляция снизится до семи-восьми процентов, а к четырем процентам вернется в 2026 году.

По мнению главы ВТБ Андрея Костина, ключевая ставка не должна подниматься выше того уровня, на котором она находится сейчас, — 21 процента. Этот показатель банкир назвал предельным и признался, что не видит оснований для дальнейшего ужесточения ДКП.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан бывший губернатор Курской области. Что известно о его деле?

    В Гагаузии начался митинг в поддержку главы автономии

    В заповеднике Приморья заметили Дракулу

    Захарова призвала обвинявших Россию встать на колени перед всем миром

    Россиянам назвали способ найти клад

    Россияне пострадали при атаках дронов ВСУ в российском регионе

    Илон Маск предложил матери своего ребенка 15 миллионов долларов и получил отказ

    Популярная ведущая расстегнула перед камерой надетую на голое тело кофту

    Лучший мед выбрали в России

    Во Франции оценили отказ Трампа от предложения Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости