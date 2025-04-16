Банк России предупредил о повышении ключевой ставки

ЦБ: Ключевая ставка может вырасти из-за ситуации с инфляцией

Для того чтобы инфляция в России вышла на целевой уровень в четыре процента, потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики. Об этом предупредил Центральный банк (ЦБ).

Регулятор заверил, что продолжит анализировать скорость и устойчивость уменьшения инфляции, а также инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижения поставленной цели, то ЦБ рассмотрит вопрос об очередном увеличении ключевой ставки.

По данным Банка России, в марте максимально замедлился рост цен на непродовольственные товары. Однако продовольственные товары и услуги, как и прежде, дорожают высокими темпами.

ЦБ подчеркнул, что в 2025 году инфляция снизится до семи-восьми процентов, а к четырем процентам вернется в 2026 году.

По мнению главы ВТБ Андрея Костина, ключевая ставка не должна подниматься выше того уровня, на котором она находится сейчас, — 21 процента. Этот показатель банкир назвал предельным и признался, что не видит оснований для дальнейшего ужесточения ДКП.