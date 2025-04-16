Уровень ключевой ставки в России назвали предельным

Костин: Уровень ключевой ставки в 21 процент должен быть предельным

Уровень ключевой ставки в 21 процент, который сейчас действует в России, должен быть предельным. Об этом высказался президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, его цитирует «Интерфакс».

По словам топ-менеджера, на текущий момент он не видит оснований для дальнейшего ужесточения регулятором денежно-кредитной политики (ДКП). Шторм в мировой экономике, который вызвали действия новой администрации США, может внести определенные коррективы в решения Центробанка, но повышать ключевую ставку и дальше некуда.

«Может быть, в плане того, что она не будет смягчаться сильно. Но вот ужесточаться, я думаю, особо уже некуда. Мне кажется, этот уровень предельный должен быть», — заявил Костин.

Экс-глава Банка России Сергей Дубинин поделился мнением, что Центробанк на заседании 25 апреля, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21 процента. Сейчас нет отчетливого тренда на снижение инфляции, и вопрос о смягчении ДКП могут поднять только в июне.