На Западе заявили об усталости от жалоб Зеленского на США

Президент Украины Владимир Зеленский надоел своими жалобами на США, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети X.
Боуз опубликовал фрагмент пресс-конференции, где Зеленский раскритиковал спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Глава государства выразил мнение, что американский дипломат, говоря об украинских территориях, «обсуждает вопросы вне своей компетенции».
«[Зеленский] жалуется на Стивена Уиткоффа. Становится скучно», — заявил об усталости от украинского президента западный журналист.
Ранее Боуз указал на неприязнь Трампа к украинскому лидеру. Журналист опубликовал видео, на котором президент США, высказываясь о конфликте на Украине, отметил, что Зеленский «всегда ищет способ приобрести ракеты».
Перед этим Боуз назвал цирком заседание европейских министров о гарантиях безопасности для Украины. Он также выразил уверенность в том, что Украина проигрывает в конфликте с Россией.