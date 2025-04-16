На Западе заявили об усталости от жалоб Зеленского на США

Ирландский журналист Боуз заявил, что Зеленский надоел своими жалобами на США

Президент Украины Владимир Зеленский надоел своими жалобами на США, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети X.

Боуз опубликовал фрагмент пресс-конференции, где Зеленский раскритиковал спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Глава государства выразил мнение, что американский дипломат, говоря об украинских территориях, «обсуждает вопросы вне своей компетенции».

«[Зеленский] жалуется на Стивена Уиткоффа. Становится скучно», — заявил об усталости от украинского президента западный журналист.

Ранее Боуз указал на неприязнь Трампа к украинскому лидеру. Журналист опубликовал видео, на котором президент США, высказываясь о конфликте на Украине, отметил, что Зеленский «всегда ищет способ приобрести ракеты».

Перед этим Боуз назвал цирком заседание европейских министров о гарантиях безопасности для Украины. Он также выразил уверенность в том, что Украина проигрывает в конфликте с Россией.