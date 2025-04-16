ФСБ задержала экс-министра образования российского региона за превышение полномочий

В Москве ФСБ задержала экс-министра образования Пензенской области за взятку

В Москве ФСБ задержала экс-министра образования Пензенской области Алексея Комарова. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Mash.

По данным издания, Комарова заподозрили в превышении должностных полномочий в связи с лоббированием им интересов бизнеса. Силовики полагают, что подозреваемый, работая на посту министра, регулярно получал откаты. Примерная сумма взятки исчисляется в 16 миллионов рублей.

Примечательно, что на момент задержания Комаров работал в должности советника губернатора Пензенской области.

Ранее сообщалось, что заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, подозреваемый в получении крупной взятки, заключил контракт для прохождения службы в армии России.