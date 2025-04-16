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15:18, 16 апреля 2025Мир

Финляндия оставила закрытой границу с Россией

МВД Финляндии: Решение о закрытии границы с Россией остается в силе
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Anne Kauranen / Reuters

Правительство Финляндии оставило в силе свое решение о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом заявили в МВД республики.

«16 апреля 2025 года правительство приняло решение о том, что пункты пропуска на восточной границе остаются закрытыми. Это решение будет оставаться в силе до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной такого решения стал сохраняющийся риск возобновления так называемой инструментальной миграции (речь идет об использовании миграции в качестве средства политического давления на принимающую страну) со стороны России. По утверждению финского МВД, с ее помощью Москва может оказывать давление и влиять на безопасность и социальную стабильность Финляндии и ЕС.

Ранее стало известно, что финский парламент утвердил законопроект, запрещающий россиянам участвовать в сделках с недвижимостью на территории страны.

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