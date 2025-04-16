Глава Еврокомиссии заявила об исчезновении Запада в привычном понимании

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому изданию Zeit заявила, что Запад в привычном понимании исчез.
«Запада, каким мы его знали, больше не существует», — сказала она.
Глава Еврокомиссии подчеркнула, что это произошло после вступления в должность президента США Дональда Трампа. При этом фон дер Ляйен подчеркнула, что остается сторонником трансатлантического партнерства и верит в дружбу Европы с Соединенными Штатами.
Ранее издание Newsweek опубликовало карту мира, согласно которой многие страны мира могут быть в будущем поделены на сферы влияния между Россией, США и Китаем. По мнению авторов, в сферу влияния России может попасть вся Европа, включая Турцию и закавказские республики.