Хинштейн прокомментировал задержание экс-губернатора Курской области

Хинштейн заявил о контакте с правоохранителями после задержания Смирнова

Власти Курской области находятся в контакте с правоохранителями после задержания экс-губернатора региона Алексея Смирнова. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы субъекта Александр Хинштейн, чьи слова приводит ТАСС.

Он также заявил, что руководство области не намерено ничего скрывать.

«Находимся в полном контакте с правоохранителями. Рассчитываем на то, что истина будет установлена, регион будет развиваться», — сказал врио губернатора.

О задержании Смирнова стало известно 16 апреля. Его доставили в Москву для допроса. На данный момент Смирнову и экс-заместителю губернатора Курской области Алексею Дедову предъявлены обвинения в хищении одного миллиарда рублей.

В Следственном департаменте МВД установили, что чиновники причастны к махинациям в составе организованной группы с использованием служебного положения. Они похитили средства, выделенные «Корпорации развития Курской области» на возведение оборонительных укреплений в приграничной зоне.