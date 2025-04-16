Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:49, 16 апреля 2025Ценности

Любовь молодежи к спортивной одежде в офисе объяснили

NYP: Молодежь стала одеваться в спортивные вещи в офисе ради производительности
Екатерина Ештокина

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Руководитель маркетингового агентства MVMNT Грейс Гаррик объяснила любовь молодежи к спортивной одежде в офисе. Соответствующий комментарий публикует New York Post (NYP).

Известно, что представители поколения Z стали массово одеваться на работу в спортивные костюмы вместо привычных классических вещей. По словам Гаррик, высокая производительность зумеров тесно связана с их комфортом.

Эксперт отметила, что удобная одежда позволяет молодым сотрудникам быть мобильными, активными и добиваться лучших результатов. «Поколение Z подходит к работе совсем не так, как мы. Было бы глупо не разрешать носить спортивную одежду в офисе», — высказалась она.

Материалы по теме:
Грязный шик Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Грязный шикПочему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
2 декабря 2020
После рейва Почему безвкусная одежда 90-х возвращается на улицы
После рейваПочему безвкусная одежда 90-х возвращается на улицы
29 января 2018

В то же время президент бренда спортивной одежды Halara Джессика Томпсон подчеркнула, что грань между офисной и повседневной одеждой официально стерта.

«Поскольку все больше сотрудников делят свое время между домом и офисом, растет спрос на вещи, которые гармонично сочетают в себе комфорт и профессионализм. Работникам нужна удобная одежда, которая позволит им совмещать занятия спортом и уход за собой с работой, не жертвуя при этом своим профессиональным имиджем», — заключила Томпсон.

В марте психолог объяснил желание молодежи одеваться одинаково. По данным издания, в сети появились ролики, в которых блогеры критикуют молодое поколение в одних и тех же нарядах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан бывший губернатор Курской области. Что известно о его деле?

    В одной из стран НАТО подтвердили увеличение оборонных расходов до пяти процентов от ВВП

    ВТО понизила прогноз роста мировой экономики из-за пошлин Трампа

    В Раде заявили о критическом уровне дезертирства в ВСУ

    Врач из российского города спасла пассажира самолета с диареей

    Опубликован отчет ФСБ России о звуковой пушке в Сербии

    Путин сравнил Маска с Королевым

    Подписчики треш-блогерши Иришки Чики-Пики не поверили в ее беременность

    В российском регионе задержали мужчину за расправу над сожительницей

    На Украине решили расширить роль СБУ в политике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости