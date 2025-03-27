Психолог объяснил желание молодежи одеваться одинаково

NYP: Желание молодежи одеваться одинаково связано с попытками вписаться в социум

Писатель Донн Карен объяснил желание молодежи одеваться одинаково. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

По данным издания, в сети появились ролики, в которых блогеры критикуют молодежь в одной и той же одежде. Так, инфлюэнсер Кристиан Зубиди запечатлел двадцатилетних девушек на улице, которые предстали в темно-синих джинсах и черной косухе. «Сколько человек должны носить кожаную куртку с синими джинсами?» — возмутился он.

По словам психолога Карен, стремление зумеров походить друг на друга и отказ от индивидуального стиля связаны с попытками вписаться в социум. «Это происходит, когда пытаются вписаться в культурную или социальную группу. Они неосознанно следуют тенденциям, потому что хотят чувствовать себя принятыми в мире, полном разногласий», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что молодежь пристрастилась к ботоксу и пожаловалась на бесполезность уколов. Пациенты, которые регулярно прибегают к инъекциям ботокса для устранения морщин, столкнулись с неожиданным побочным эффектом.