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20:50, 16 апреля 2025Мир

Министр обороны Германии усомнился в передаче Taurus Украине

Писториус: Есть множество аргументов против передачи Taurus Украине
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

В настоящее время есть множество аргументов против передачи Германией дальнобойных ракет Taurus Украине. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает Tagesschau.

По словам главы оборонного ведомства, существует много доводов в пользу поставок Киеву дальнобойных ракет, однако есть и «много аргументов, веских аргументов против». Писториус подчеркнул, что только некоторые из этих аргументов можно обсуждать публично.

Ранее избранный канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о намерении передать Украине Taurus в случае одобрения этого решения странами Европейского союза.

В объединении поприветствовали этот шаг, назвав его важным сигналом, демонстрирующим позицию европейских стран в конфликте.

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