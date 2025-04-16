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08:32, 16 апреля 2025Силовые структуры

Минобороны России подало два иска к заводу «Телта» на сумму свыше 63 миллионов рублей

Минобороны хочет взыскать 63 миллиона рублей с завода «Телта» по новым искам
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Министерство обороны России подало к заводу «Телта» два новых иска. Об этом сообщают Известия.

Как следует из картотеки арбитражных дел, военное ведомство хочет взыскать с предприятия свыше 63 миллионов рублей.

Ранее было завершено следствие по одному из дел учредителя пермского телефонного завода «Телта» Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной.

Суд также арестовал имущество учредителя «Телты» Игоря Морозова на сумму более 333 миллионов рублей.

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