Минобороны России подало два иска к заводу «Телта» на сумму свыше 63 миллионов рублей

Министерство обороны России подало к заводу «Телта» два новых иска. Об этом сообщают Известия.
Как следует из картотеки арбитражных дел, военное ведомство хочет взыскать с предприятия свыше 63 миллионов рублей.
Ранее было завершено следствие по одному из дел учредителя пермского телефонного завода «Телта» Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной.
Суд также арестовал имущество учредителя «Телты» Игоря Морозова на сумму более 333 миллионов рублей.