Минобороны России подало два иска к заводу «Телта» на сумму свыше 63 миллионов рублей

Минобороны хочет взыскать 63 миллиона рублей с завода «Телта» по новым искам

Министерство обороны России подало к заводу «Телта» два новых иска. Об этом сообщают Известия.

Как следует из картотеки арбитражных дел, военное ведомство хочет взыскать с предприятия свыше 63 миллионов рублей.

Ранее было завершено следствие по одному из дел учредителя пермского телефонного завода «Телта» Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной.

Суд также арестовал имущество учредителя «Телты» Игоря Морозова на сумму более 333 миллионов рублей.