Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:35, 7 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыта сумма арестованного имущества по делу о хищении 80 миллионов рублей у Минобороны

Суд арестовал имущество учредителя завода «Телта» Морозова на 333 млн рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд арестовал имущество учредителя пермского телефонного завода «Телта» Игоря Морозова, который является фигурантом дела о хищении 80 миллионов рублей у Минобороны России, на сумму более 333 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Речь идет об акциях завода и объектах недвижимости. Сам Морозов находится под стражей и проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигурантами этого дела также являются его заместитель Алексей Высоков и главный бухгалтер предприятия Елена Гришина.

По версии следствия, в период с 2017 по 2021 годы, во время выполнения государственного оборонного заказа, «Телта» заключил с Минобороны контракты на поставку устройств связи на общую сумму свыше 1,4 миллиардов рублей. При исполнении контрактов фигуранты внесли в бухгалтерские документы заведомо ложные сведения о повышенных затратах предприятия. Таким образом они похитили более 48 миллионов рублей. Они также пытались похитить более 16 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что сначала в деле было восемь эпизодов, но позднее их число сократилось. Совокупно по двум делам ущерб оценивается на сумму около 80 миллионов рублей. Сейчас расследование завершено. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

    Обсудить
    Последние новости

    Песков рассказал об отношении Путина к прекращению огня на Украине

    Россияне бросились писать об Овечкине из-за его рекорда

    Apple выпустит стеклянный смартфон к юбилею iPhone

    55-летний Стас Михайлов раскрыл секрет молодости

    В Германии заговорили об уничтожении целых отраслей промышленности

    В ЕС ответили на вопрос о смягчении санкций против России

    На Западе сравнили отношения России и США с хищниками из дикой природы

    В Кремле высказались о возможных матчах КХЛ и НХЛ

    В США сообщили о мощном козыре Китая в торговой войне

    Популярный российский комик раскрыл удивившую его особенность Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше