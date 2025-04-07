Раскрыта сумма арестованного имущества по делу о хищении 80 миллионов рублей у Минобороны

Суд арестовал имущество учредителя завода «Телта» Морозова на 333 млн рублей

Суд арестовал имущество учредителя пермского телефонного завода «Телта» Игоря Морозова, который является фигурантом дела о хищении 80 миллионов рублей у Минобороны России, на сумму более 333 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Речь идет об акциях завода и объектах недвижимости. Сам Морозов находится под стражей и проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигурантами этого дела также являются его заместитель Алексей Высоков и главный бухгалтер предприятия Елена Гришина.

По версии следствия, в период с 2017 по 2021 годы, во время выполнения государственного оборонного заказа, «Телта» заключил с Минобороны контракты на поставку устройств связи на общую сумму свыше 1,4 миллиардов рублей. При исполнении контрактов фигуранты внесли в бухгалтерские документы заведомо ложные сведения о повышенных затратах предприятия. Таким образом они похитили более 48 миллионов рублей. Они также пытались похитить более 16 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что сначала в деле было восемь эпизодов, но позднее их число сократилось. Совокупно по двум делам ущерб оценивается на сумму около 80 миллионов рублей. Сейчас расследование завершено. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.