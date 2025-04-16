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16:52, 16 апреля 2025Ценности

Мужчины раскрыли предпочтения к женским губам

NYP: Мужчины посчитали женщин с натуральными губами наиболее привлекательными
Екатерина Ештокина

Фото: Christin Hume / Unsplash

Мужчины раскрыли предпочтения к женским губам. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

По данным издания, несмотря на популярность в социальных сетях пухлых форм губ, мужчины считают натуральные губы наиболее привлекательными у женщин. Об этом рассказали ученые из Сиднейского университета, которые провели соответствующий опрос.

В то же время представительницы женского пола оценили лица с полными губами выше. По этой причине эксперты прогнозируют рост спроса на инъекции филлеров до 2034 года.

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Однако авторы исследования предупредили, что чрезмерное потребление наполнителя может привести к психическому расстройству — дисморфофобии.

«Из этого следует, что в реальном мире, когда люди стремятся навсегда изменить свою внешность с помощью хирургического вмешательства… со временем они визуально адаптируются к новой форме или размеру своих измененных черт. Вероятно, это нормализует их определение привлекательности и мотивирует на дальнейшие операции», — заключили они.

Ранее девушки нашли неожиданное применение трусам. Блогерши принялись массово использовать нижнее белье вместо специальных приспособлений, носков или поясов от халата для создания кудрей.

Вот это да!
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