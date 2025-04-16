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17:37, 16 апреля 2025Наука и техника

Нашли эффективный способ снижения риска аритмии

Heart: Быстрая ходьба может снизить вероятность нарушений сердечного ритма
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sincerely Media / Unsplash

Ученые из Шотландии установили, что энергичный шаг может заметно снизить вероятность нарушений сердечного ритма. Результаты анализа данных более 420 тысяч человек показали: чем быстрее человек ходит, тем ниже у него риск развития аритмий — в том числе фибрилляции предсердий, тахикардии и брадикардии. Исследование опубликовано в журнале Heart.

Наблюдение за участниками велось на протяжении 13 лет, в течение которых почти у 37 тысяч из них были зафиксированы эпизоды аритмии. Оказалось, что у людей, предпочитающих быстрый темп ходьбы, риск подобных нарушений был на 43 процента ниже по сравнению с теми, кто двигался медленно. Причем даже средняя скорость обеспечивала защитный эффект: снижение риска составило 35 процентов.

Наиболее выраженная польза быстрой ходьбы наблюдалась у женщин, лиц младше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, а также тех, кто не страдает ожирением. Влияние объясняется как прямым эффектом физической активности, так и улучшением обмена веществ и снижением воспаления в организме.

Авторы подчеркивают: ходьба — самый доступный вид активности, не требующий специальной подготовки или оборудования. И хотя работа имела ограничения — часть данных была получена только от носителей фитнес-трекеров, а большинство участников были европейского происхождения, вывод остается однозначным: быстрая прогулка — это простой способ поддержать здоровье сердца и снизить риск аритмии.

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