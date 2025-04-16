Назван фрукт для снижения риска колоректального рака

Врач Ариас: Зеленые бананы снижают риск колоректального рака на 60 процентов

Врач Уильям Ариас назвал фрукт, благодаря которому риск развития колоректального рака снижается на 60 процентов. Его слова передает издание El Español.

Как отметил Ариас, в зеленых бананах присутствует резистентный крахмал, который не переваривается в кишечнике, а действует там в качестве пребиотика. В результате нормализуется микрофлора, а также вырабатываются полезные короткоцепочечные жирные кислоты, оказывающие защитное действие на клетки органа. В связи с этим специалист призвал употреблять данный продукт ежедневно.

Причем, по словам медика, зеленые бананы имеют и другие преимущества для здоровья. Так, они снижают уровень холестерина в крови, предотвращают развитие сахарного диабета и ожирения. При этом спелые бананы не оказывают оздоровительный эффект, заключил врач.

Ранее терапевт Сермед Межер заявил, что алкоголь повышает риск развития сразу нескольких видов рака. По его словам, спиртные напитки вызывают повреждение ДНК и не дают клеткам восстанавливаться.