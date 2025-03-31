Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты

Терапевт Межер: Алкоголь и мясо с корочкой повышают риск развития рака

Британский врач-терапевт Сермед Межер перечислил три популярных продукта, повышающих риск развития агрессивных видов рака. Его слова приводит Daily Mail.

Межер обратил внимание, что вероятность рака кишечника, простаты и поджелудочной железы сильно возрастает, если человек часто есть пережаренную или подгоревшую пищу. Одним из таких продуктов он назвал мясо с зажаристой корочкой, в которой содержатся полициклические ароматические углеводороды, вызывающие повреждение ДНК и увеличивающие риск онкологических заболеваний. Такие же токсичные соединения присутствуют и в мясе, приготовленном на открытом огне, например на мангале.

Также в список провокаторов нескольких видов рака врач включил алкоголь. По его словам, это связано с тем, что спиртные напитки, расщепляясь в организме, выделяют опасное вещество, которое вызывает повреждение ДНК и препятствует восстановлению клеток. «Даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск развития рака молочной железы и пищевода, поэтому употреблять его следует с осторожностью», — добавил терапевт.

Кроме того, как отметил Межер, повышают риск онкологических заболеваний мясные полуфабрикаты. Причина потенциальной канцерогенности сосисок, колбас и ветчины кроется в содержащихся в них нитритах и нитратах, которые способны привести к развитию опухолей в кишечнике, объяснил он.

Ранее диетолог Салли О'Нил предупредила о вреде одного популярного растительного молока. Она предупредила, что в одной чашке овсяного молока содержится такое же количество быстрых углеводов, как и в четырех ломтиках белого хлеба.