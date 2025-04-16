Назван вероятный срок поддержки Украины Европой

Политолог Леви: Европа способна поддерживать Украину еще долго

Страны Европы могут поддерживать Украину еще несколько лет, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Леви. Он объяснил, что государства уже начали переориентацию экономики, которая позволит лучше развивать оборонный сектор.

«На сегодняшний день декларируется готовность поддерживать Украину в течение года–полутора лет. Но технически, учитывая объем финансовых вложений, политическую волю текущей европейской элиты, вероятна и поддержка на срок от пяти до семи лет. Вопрос только в том, не произойдет ли обновление элит и с какой скоростью, ведь в Европе это происходит небыстро», — заметил Леви.

Он добавил, что страны Европы постепенно производят переориентацию экономики на военные нужды. Потому ожидать, что экономические силы государств ослабнут, что это станет причиной пересмотра позиций по Украине, как считает политолог, не стоит.

«Государства отчасти богатеют, когда вкладывают деньги в военно-промышленный комплекс (ВПК). Это внутренний цикл. И европейцы пытаются думать об инвестициях в оборону, в машиностроение. Так что здесь есть плюсы для экономики, для будущих поколений европейцев, как бы аморально это ни звучало. Поддержка войны работает на экономику», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не одобрит продолжение военной поддержки Украины на встрече глав МИД Европейского союза (ЕС) в Люксембурге. Сийярто подчеркнул, что Будапешт считает приоритетом дипломатическое урегулирование конфликта.