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10:41, 16 апреля 2025Забота о себе

Врач назвал людям с высоким давлением безопасную дозу кофе

Кардиолог Пас: Чашка кофе в день снижает риск высокого давления
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Кардиолог Эдо Пас заявил, что людям, у которых имеются проблемы с давлением, необходимо ограничить кофе в рационе. Безопасную дозу напитка он назвал изданию 20minutos.

Как отметил Пас, ученые уже давно установили, что кофе приводит к повышению артериального давления. Однако, согласно новым данным, если употреблять всего одну чашку напитка в день, то он, напротив, принесет только пользу. «Несколько исследований показали, что умеренное употребление кофе может снизить риск высокого артериального давления и холестерина, а также других факторов, негативно влияющих на сердце», ─ пояснил врач.

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Кардиолог Сэм Сетарех высказал аналогичное мнение. По его словам, кофе в разумных количествах снижает риск развития сердечной недостаточности и способствует улучшению работы сосудов благодаря своим антиоксидантным свойствам. Если же с кофеином перебрать, то увеличится частота сердечных сокращений, особенно у чувствительных к нему людей.

Ранее биолог Владимир Бессонов заявил, что существуют напитки, которые бодрят не хуже кофе. По его словам, в зеленом чае тоже содержится большое количество кофеина, но употреблять его нужно в разумных количествах.

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