Названы шесть способных взбодрить лучше кофе напитков

Биолог Бессонов: Иван-чай и какао способны взбодрить не хуже кофе

В некоторых видах чая кофеина больше, чем в кофе, и рекордсмен по этому показателю — йерба мате, рассказал доктор биологических наук Владимир Бессонов. В разговоре с aif.ru он назвал россиянам шесть напитков, способных взбодрить лучше кофе.

Помимо йерба мате, большое количество кофеина содержится в черном и зеленом чае и какао, рассказал Бессонов. При этом, по его словам, бодрящим эффектом обладает не только кофеин. Например, лимонник, как и кофе, содержит танины. Они способствуют улучшению работы сосудов, усиливают кровоснабжение органов и тканей, что позволяет почувствовать прилив энергии. Также способны взбодрить не хуже кофе иван-чай и сбитень, добавил биолог.

В разумных количествах все эти напитки безопасны, несмотря на тонизирующие компоненты, заключил специалист.

Ранее гастроэнтеролог Любовь Орлова посоветовала некоторым россиянам отказаться от кофе. Например, это стоит сделать пациентам с болезнями сердца и беременным женщинам.