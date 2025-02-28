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02:00, 28 февраля 2025Забота о себе

Названы шесть способных взбодрить лучше кофе напитков

Биолог Бессонов: Иван-чай и какао способны взбодрить не хуже кофе
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

В некоторых видах чая кофеина больше, чем в кофе, и рекордсмен по этому показателю — йерба мате, рассказал доктор биологических наук Владимир Бессонов. В разговоре с aif.ru он назвал россиянам шесть напитков, способных взбодрить лучше кофе.

Помимо йерба мате, большое количество кофеина содержится в черном и зеленом чае и какао, рассказал Бессонов. При этом, по его словам, бодрящим эффектом обладает не только кофеин. Например, лимонник, как и кофе, содержит танины. Они способствуют улучшению работы сосудов, усиливают кровоснабжение органов и тканей, что позволяет почувствовать прилив энергии. Также способны взбодрить не хуже кофе иван-чай и сбитень, добавил биолог.

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В разумных количествах все эти напитки безопасны, несмотря на тонизирующие компоненты, заключил специалист.

Ранее гастроэнтеролог Любовь Орлова посоветовала некоторым россиянам отказаться от кофе. Например, это стоит сделать пациентам с болезнями сердца и беременным женщинам.

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