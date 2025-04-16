Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:37, 16 апреля 2025Силовые структуры

Обвиняемого в мошенничестве генерала Попова попросили оправдать

«Ъ»: Обвиняемого в мошенничестве генерала Попова попросили оправдать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков

Защита по делу бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева выступила с просьбой оправдать подсудимых, пишет «Коммерсантъ».

По их данным, средства, полученные бизнесменом от продажи части металлоконструкций для защитных сооружений, которые следствие считает похищенными, были направлены на покупку недостающего оборудования.

В Тамбовском гарнизонном военном суде свои аргументы представили адвокаты генерал-майора Ивана Попова и бизнесмена Сергея Моисеева, а также сами обвиняемые.

«Я отметил, что прокуратура в ходе процесса так и не представила никаких реальных доказательств причастности моего подзащитного к инкриминируемым ему преступлениям», — заявил защитник бывшего командарма Сергей Буйновский.

Ранее сообщалось, что сторона государственного обвинения запросила 5,5 года колонии и штраф в размере полумиллиона рублей для Моисеева. В ходе прений прокурор попросил Тамбовский гарнизонный военный суд признать Моисеева виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Попов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новые власти Германии хотят передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Как на это отреагировали в России?

    На Украине допустили подписание с США промежуточного документа по ископаемым «уже сегодня»

    Немецкие банки отказались от инвестиций в оборону по соображениям этики

    Раскрыты потери ВСУ в бою за монастырь под Курском

    В Финляндии заявили о гибели наемника на Украине

    Отказ Трампа продать ракеты Украине объяснили интересом к переговорам с Путиным

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала откровенное декольте после тренировки

    В Белом доме заявили о возможности США «манипулировать временем и пространством»

    В России допустили подготовку удара «невиданной силы» по Украине

    Военкор рассказал об уничтожении ВСУ своих войск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости