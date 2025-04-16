«Ъ»: Обвиняемого в мошенничестве генерала Попова попросили оправдать

Защита по делу бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева выступила с просьбой оправдать подсудимых, пишет «Коммерсантъ».

По их данным, средства, полученные бизнесменом от продажи части металлоконструкций для защитных сооружений, которые следствие считает похищенными, были направлены на покупку недостающего оборудования.

В Тамбовском гарнизонном военном суде свои аргументы представили адвокаты генерал-майора Ивана Попова и бизнесмена Сергея Моисеева, а также сами обвиняемые.

«Я отметил, что прокуратура в ходе процесса так и не представила никаких реальных доказательств причастности моего подзащитного к инкриминируемым ему преступлениям», — заявил защитник бывшего командарма Сергей Буйновский.

Ранее сообщалось, что сторона государственного обвинения запросила 5,5 года колонии и штраф в размере полумиллиона рублей для Моисеева. В ходе прений прокурор попросил Тамбовский гарнизонный военный суд признать Моисеева виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Попов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ).