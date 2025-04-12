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07:07, 12 апреля 2025Силовые структуры

Прокурор запросил для фигуранта дела генерала Попова 5,5 года колонии и штраф

Прокурор запросил для фигуранта дела генерала Попова Моисеева 5,5 года колонии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Сторона государственного обвинения запросила 5,5 года колонии и штраф в размере полумиллиона рублей для бизнесмена Сергея Моисеева, фигуранта дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ходе прений прокурор попросил Тамбовский гарнизонный военный суд признать Моисеева виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

«Прокурор попросил лишить Моисеева свободы на срок 5 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей», — уточнил собеседник агентства.

Иван Попов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ). Ранее стало известно, что генерал-майор может возглавить отряд штурмовиков в зоне СВО. По имеющейся информации, ходатайство об отправке экс-командующего 58-й армией в зону спецоперации поддержали в Минобороны России.

11 апреля сообщалось, что Попов останется в СИЗО в Тамбовской области. Прокурор уже запросил по его делу шесть лет колонии и лишение звания генерал-майора.

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