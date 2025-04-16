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21:45, 16 апреля 2025Мир

Отказ Трампа продать ракеты Украине объяснили интересом к переговорам с Путиным

Bild: Трамп отказался продать ракеты Киеву из интереса к переговорам с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке объяснил, почему президент США Дональд Трамп оказался продать Киеву ракеты. По его мнению, политик заинтересован в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

Обозреватель напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выделить 50 миллиардов долларов на средства противовоздушной обороны и другие инструменты, однако глава Белого дома отклонил предложение.

«Но, судя по всему, действующий президент США настолько обеспокоен переговорами с Владимиром Путиным, что даже не хочет зарабатывать деньги на обороне Украины», — отметил Репке.

По его словам, решение Трампа показалось на Западе противоречивым не только с политической, но и с экономической точки зрения, поскольку экспорт оружия означал бы увеличение доходов американской экономики.

Президент США отказал Украине в поставках оружия и сделке на 50 миллиардов долларов. «Даже в сделке по добыче полезных ископаемых Трампа, похоже, в первую очередь волнуют не деньги, а символизм», — отмечало издание Bild.

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