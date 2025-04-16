Песков обвинил Киев в нарушении моратория на удары по энергообъектам

Песков: Киев не придерживается моратория на удары по энергообъектам

Власти Киева де-факто не придерживаются моратория на удары по энергообъектам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости в среду, 16 апреля.

Представитель Кремля обвинил Украину в нарушении договоренностей, отметив, что России «наносились и наносятся попытки ударов» по энергетическим объектам.

Ранее, 8 апреля, в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по объекту энергетики в Запорожской области. По данным оборонного ведомства, атаке подверглась электроподстанция «Новогорьевка» Государственного унитарного предприятия «Таврия-Энерго».

До этого, 7 апреля, в Минобороны раскрыли подробности атаки ВСУ на Брянскую область. По данным оборонного ведомства, атака была совершена по подстанции филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго», в результате обстрела ВСУ был поврежден трансформатор, подстанцию отключили.