Почетный глава Федерации бокса российского города арестован за создание ОПГ

Глава Федерации бокса Белгорода Тебекин задержан за создание ОПГ

В Москве суд арестовал председателя Общественной палаты Шебекинского городского округа и почетного главу Федерации бокса Белгорода Владимира Тебекина за создание организованной преступной группировки (ОПГ) и финансовые преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Тебекин обвиняется по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), части 1 статьи 210 УК РФ («Создание организованного преступного сообщества»), части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность организованной группой лиц») и части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Он заключен по стражей на три месяца.

Ранее сообщалось, что бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова заподозрили в хищении бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений.

