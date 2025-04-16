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17:54, 16 апреля 2025Силовые структуры

Почетный глава Федерации бокса российского города арестован за создание ОПГ

Глава Федерации бокса Белгорода Тебекин задержан за создание ОПГ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал председателя Общественной палаты Шебекинского городского округа и почетного главу Федерации бокса Белгорода Владимира Тебекина за создание организованной преступной группировки (ОПГ) и финансовые преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Тебекин обвиняется по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), части 1 статьи 210 УК РФ («Создание организованного преступного сообщества»), части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность организованной группой лиц») и части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Он заключен по стражей на три месяца.

Ранее сообщалось, что бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова заподозрили в хищении бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений.

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