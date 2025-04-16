Появились подробности об одной из пострадавших при атаке украинских дронов на Шую

Shot: При атаке дронов ВСУ на Шую пострадала женщина

При атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Шую Ивановской области была ранена женщина. Подробности о пострадавшей публикует Shot в своем Telegram.

По данным канала, в момент атаки россиянка находилась в собственном доме, недалеко от которого упал сбитый украинский беспилотник. Женщина получила осколочное ранение стеклом окна, которое выбило взрывной волной.

Пострадавшую госпитализировали, медики наложат швы на ее раны. Shot утверждает, что на данный момент к врачам больше никто не обращался. По информации Mash, пострадавших было двое.

Украинские дроны модели «Лютый» заметили в небе над Ивановской областью в среду, 16 апреля. Повреждения получили несколько частных домов. Уничтожение дрона с десятками килограммов взрывчатки над российским городом сняли на видео.