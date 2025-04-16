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10:48, 16 апреля 2025Россия

Появились подробности об одной из пострадавших при атаке украинских дронов на Шую

Shot: При атаке дронов ВСУ на Шую пострадала женщина
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

При атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Шую Ивановской области была ранена женщина. Подробности о пострадавшей публикует Shot в своем Telegram.

По данным канала, в момент атаки россиянка находилась в собственном доме, недалеко от которого упал сбитый украинский беспилотник. Женщина получила осколочное ранение стеклом окна, которое выбило взрывной волной.

Пострадавшую госпитализировали, медики наложат швы на ее раны. Shot утверждает, что на данный момент к врачам больше никто не обращался. По информации Mash, пострадавших было двое.

Украинские дроны модели «Лютый» заметили в небе над Ивановской областью в среду, 16 апреля. Повреждения получили несколько частных домов. Уничтожение дрона с десятками килограммов взрывчатки над российским городом сняли на видео.

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