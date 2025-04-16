Путин назвал необходимые вещи для полета на Марс

Проект по полету на Марс «очень сложный», для этого нужно решить три задачи, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами МГТУ имени Баумана. Его слова приводит пресс-служба Кремля.
Среди этих задач российский лидер назвал решение проблемы «длительного и безопасного пребывания человека в космосе, и не просто в ближнем космосе, а в дальнем космосе», вопрос «с новыми способами передачи информации», а также вопрос «обеспечения энергетикой будущих объектов, в том числе и те, которые человечество планирует реализовать применительно к Марсу».
До этого Путин сравнил американского бизнесмена Илона Маска с советским ученым Сергеем Королевым и другими первопроходцами в области космонавтики. По мнению Путина, идеи Маска могут реализоваться, но не сегодня, а через некоторое время.