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22:41, 16 апреля 2025Россия

Путин назвал необходимые вещи для полета на Марс

Путин: Для полета на Марс нужно решить три задачи
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Проект по полету на Марс «очень сложный», для этого нужно решить три задачи, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами МГТУ имени Баумана. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Среди этих задач российский лидер назвал решение проблемы «длительного и безопасного пребывания человека в космосе, и не просто в ближнем космосе, а в дальнем космосе», вопрос «с новыми способами передачи информации», а также вопрос «обеспечения энергетикой будущих объектов, в том числе и те, которые человечество планирует реализовать применительно к Марсу».

До этого Путин сравнил американского бизнесмена Илона Маска с советским ученым Сергеем Королевым и другими первопроходцами в области космонавтики. По мнению Путина, идеи Маска могут реализоваться, но не сегодня, а через некоторое время.

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