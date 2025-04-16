Путин сравнил Маска с Королевым и другоми первопроходцами

Президент России Владимир Путин сравнил американского бизнесмена Илона Маска с советским ученым Сергеем Королевым и другими первопроходцами в области космонавтики. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы знаете, есть человек, в Штатах он живет, Маск, который, можно сказать, бредит Марсом. Вот такие люди нечасто появляются в человеческой популяции, заряженные на определенную идею», — сказал глава государства на встрече со студентами.

По мнению Путина, идеи Маска могут реализоваться, но не сегодня, а через некоторое время.

В сентябре 2021 года Андрей Королев — внук одного из создателей советской космонавтики Сергея Королева — рассказал, что основатель компании SpaceX относится с огромным уважением к его деду.