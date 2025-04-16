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17:47, 16 апреля 2025Из жизни

Раскрыто странное имя очередного ребенка Илона Маска

Ребенок Илона Маска получил имя Ромул
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Американская консервативная активистка Эшли Сент-Клер раскрыла имя ребенка, отцом которого, как она утверждает, является миллиардер Илон Маск. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сент-Клер утверждает, что мальчика назвали Ромул. Так звали одного из легендарных основателей Рима. По преданию, Ромула и его брата-близнеца Рэма выкормила капитолийская волчица.

Многие дети Илона Маска носят странные имена. Детей, которых ему родила певица Граймс, зовут Техно Механикус, Экза Дарк Сайдириэль и X Æ A-12 (читается Икс-Эш-Эй-Твелв). Его дети от топ-менеджера Neuralink Шивон Зилис получили имена Азур, Страйдер и Валькирия. Участвовал ли миллиардер в выборе имени ребенка Сент-Клер, пока неизвестно. Официально он до сих пор его не признал.

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Известно о 12 признанных детях Илона Маска: трое от певицы Граймс, трое от Шивон Зили, остальных родила первая жена миллиардера — Джастин Маск. Был и еще один ребенок — первенец по имени Невада. Он появился на свет в 2002 году и прожил только десять недель.

Ранее Сент-Клер заявила, что Илон Маск настаивал на сохранении тайны и на время беременности изолировал ее в роскошной нью-йоркской квартире.

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